巨人の川相昌弘ディフェンスチーフコーチが２１日、東京ドームで開催された「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」に参列した。終了後、取材に応じた同コーチは長嶋さんとの思いを語った。

「長年お世話になりましたし。ジャイアンツに復帰のときにも長嶋さんのご自宅にもご挨拶にも行きましたしね。大変お世話になったし、子どもの頃からもちろんスーパースターとして野球少年に影響を与えていただいた方ですから。もちろん僕にとっても大きな存在、その方と一緒にプレーできたというのはすごく素晴らしい野球人生だったなと僕自身もそう思います」と振り返った。

セレモニー中に思い返したことを問われると、「そうですねやっぱり昔のプレーヤーのときの映像とか見ると、やっぱり思い出すものもあったし、うれしい気持ちにもなったし、すごかったんだなって改めて思いましたね」と回想した。

一番の思い出を問われると「うーんどうでしょう笑」と笑顔。「まあでもやっぱり長嶋さんに褒めていただいたというのは、僕が長嶋さんに９３年、９４年ちょうど僕、レギュラーで頑張っていたときに、２番でショートで２割５分目標に頑張れ、頑張れって言っていただいて。結果的に２割９分と３割打ったら、よくやった！ 失礼しました！ って言っていただいたのはすごいやっぱり覚えているし、励ましてくれたおかげで２年連続チームの首位打者もとれたし、ベスト１０にも入れたし。それが一番褒めていただいたんじゃないですかね」と現役時代を思い返した。