◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（２４日、トヨタアリーナ東京）

ボクシング転向８戦目で世界初挑戦するＷＢＣ世界バンタム級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝が２１日、都内のホテルで同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝と王座決定戦に向けた会見に出席。記者の質問をいさめる一幕があった。

今回の試合に向けて、天心は拓真の兄で世界スーパーバンタム級４団体統一王者・尚弥（大橋）を意識し「ボクシング＝井上家。その概念をぶっ壊したい」「自分が勝った方がボクシング界が面白くなる」などと発言していた。

一連の発言について「拓真選手を倒した後に尚弥選手を倒すんだという意味も含まれているのか」と問われた天心は、「試合前でちょっとあおりすぎですよね。ちょっと勘弁してください。カッカしてます？ 大丈夫ですか？ ちゃんと塩分とってくださいね」と苦笑いしながらいさめた。続けて「ベルトを取ってまずスタートラインだと思っている。勝ってから色々言える。今言ってもなんの説得力もない。メディアとしてそういうのが欲しいのは分かりますけど、ちょっと待ってもらいたい」と話した。

拓真本人も、「ぶっ壊す」発言については「自分はそこまで意識していない。知名度がある天心選手に初黒星をつける、自分のファンの期待にも応えるという意味で、しっかり倒しにいきたい」と冷静そのもの。会見場にいた尚弥本人も、一連のやりとりを表情一つ変えることなく見つめていた。

戦績は那須川が７戦全勝（２ＫＯ）、井上拓が２０勝（５ＫＯ）２敗。

試合はＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏで独占ライブ配信される。