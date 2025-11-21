ハーマンインターナショナルは、11月21日～12月1日(先行セール期間含む)の「Amazonブラックフライデー」にて、公式限定モデルを最大48％ OFFのセール価格で販売している。21日11時15分に編集部が確認したところ、タッチディスプレイ付きケースのイヤフォン「JBL Live Buds 3」は通常18,700円のところ30％ OFFの12,980円、ショートスティック型イヤフォン「JBL Wave Beam」は通常6,000円のところ48％ OFFの3,080円だった。

「JBL BAR 800」

サウンドバーもセール対象で、着脱可能なワイヤレス・リアスピーカーを採用した5.1.2chの「JBL BAR 800」は通常89,991円のところ34％ OFFの59,400円、ワイヤレスサブウーファーがセットの3.1ch「JBL CINEMA SB580」は通常39,600円のところ25％ OFFの29,600円で販売されている。

そのほか、ワイヤレスヘッドフォン「JBL TUNE 770NC」は23％ OFFの9,900円、ポータブルBluetoothスピーカー「JBL FLIP Essential 3」は29％ OFFの8,580円、Wi-Fi接続にも対応したワイヤレススピーカー「JBL Authentics 500」は30％ OFFの69,300円だった。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください