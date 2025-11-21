プロ野球・巨人の長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会が21日、東京ドームで行われています。参列した原辰徳さんは、改めて長嶋さんの功績を振り返り言葉を残しました。

東京ドームでお別れの会が行われたことを「必然」と表現した原さん。「最後に東京ドームという舞台でお別れができる、その会をされているということは、“長嶋茂雄”人生そのものが、本当に素晴らしい人生だったということ」と語り、「特に今日はファンの皆様も手を合わせることができ、お別れを言える。まさに、ミスターが野球人生というものを歩んでこられた“徳”だろうと。素晴らしい、さんぜんと僕の中で輝きっぱなしですね」と笑顔を見せます。

さらに、これまで見てきた長嶋さんの姿については「とにかく格好良かった。それと『とにかくベストを尽くしなさい』と。ベストを尽くすという言葉の重さというものを非常に教えてくれた恩師の一人ですね」と振り返った原さん。

設立が決まった“長嶋茂雄賞”についても「野球界にとって大きなことだし、未来永ごう“長嶋茂雄”という名前が残る。僕ら同じチームの先輩でもあるわけで、そういう名前が未来永ごう続くっていうのは、野球界にとっても、私たち後輩にとっても大変喜ばしいこと」と語りました。