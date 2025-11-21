２１日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５３５．２９ポイント（２．０７％）安の２５３００．２８ポイントと反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１９５．９８ポイント（２．１４％）安の８９４７．３６ポイントと６日続落した。売買代金は１５０４億７３６０万香港ドルとなっている（２０日前場は１４３５億８０６０万香港ドル）。

投資家心理が悪化する流れ。半導体世界大手エヌビディアの決算上振れや強気な売上高見通しを受けても、市場では人工知能（ＡＩ）産業の過剰投資や関連銘柄の割高感などに対する懸念が解消できず、昨夜の米ハイテク株は急反落した。また、中国の経済対策に対する期待感は続いているものの、２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議の開催が１２月中旬ごろとあって、それまでは動きにくいとの見方もある。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、香港リート（不動産投資信託）の領展房地産投資信託基金（８２３／ＨＫ）が７．３％安、オンライン医療の京東健康（ＪＤヘルス：６６１８／ＨＫ）が７．２％安、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が６．６％安と下げが目立っている。

セクター別では、半導体が安い。ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が５．８％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が５．５％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）と華虹半導体（１３４７／ＨＫ）がそろって５．３％ずつ下落した。そのほか、クラウドや人工知能（ＡＩ）技術の関連銘柄も売られている。ハンセン科技（テック）指数は３．１％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

医薬セクターも急落。三生製薬（１５３０／ＨＫ）が７．８％安、石薬集団（１０９３／ＨＫ）と百済神州（６１６０／ＨＫ）がそろって４．４％安、康希諾生物（６１８５／ＨＫ）が４．２％安で前場取引を終えた。

新興ＥＶ（電気自動車）関連もさえない。蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が５．７％安、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が３．８％安、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が３．４％安で引けた。ほか、ライダー（ＬｉＤＡＲ）や自動運転システムなどスマートドライブ関連銘柄の禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が１０．３％安、小馬智行（ポニーＡＩ：２０２６／ＨＫ）が８．６％安、知行汽車科技（蘇州）（１２７４／ＨＫ）が４．３％安と値を下げている。

本土マーケットは続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３８％安の３９６１．７１ポイントで前場の取引を終了した。ほぼ全業種が下落。ハイテク、資源・素材、不動産、インフラ関連、金融、自動車などの下げが目立った。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）