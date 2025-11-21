楽天の吉納翼外野手（23）が21日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉に臨み、30万円増の来季年俸730万円でサイン（金額は推定）。「なかなか思うような1年は過ごせなかったけど、最後1軍での出場機会も頂いて、ある程度来年のイメージはできた」と話した。

ルーキーイヤーの今季は2軍で95試合に出場し、打率・223、5本塁打、32打点。シーズン終盤に1軍に昇格し、3打席に立ったが安打はなかった。今月7日に台湾で行われた桃園アジアプロ野球交流戦、KTウィズ戦の5回の守備で負傷。18日に東京都内の病院で左肩を手術。試合復帰まで5カ月を要する見込みで「キャンプ入るぐらいにはバッティングを開始できるとは思ってる。開幕に間に合うかまだ分からないですけど、遅れたとしても1日1日やれることをしっかりやる」と意気込んだ。

色紙には「02世代で」と書き込んだ。今季は1学年上の黒川、中島、武藤ら01年度生まれがブレークを果たしており「内と徳山が投げて、入江と宗山と僕が打ってみたいな。02世代の5人で、試合で活躍したい」と誓った。