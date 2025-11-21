¥Í¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¢ÌäÂê¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¿×Â®ÂÐ±þ¤òÍ×ÀÁ¡½Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô
Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤Î²¦Ê¸ÅóÉôÄ¹¤Ï11·î20Æü¡¢±Ñ¹ñ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦ÄÌ¾¦Âç¿Ã¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¥¤¥ë»á¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¥Ó¥Ç¥ª²ñÃÌ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Í¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¢¼Ò¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¦ÉôÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¢¼Ò¤ò¤á¤°¤ëÈ¾Æ³ÂÎÌäÂê¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¥ª¥é¥ó¥ÀÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À·ÐºÑÂç¿Ã¤Î¹ÔÀ¯Ì¿Îá¤È¥ª¥é¥ó¥À·ÐºÑ¾Ê¤¬´ë¶ÈºÛÈ½½ê¤Ë¸í¤Ã¤¿ºÛÄê¤òÂ¥¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤òÆ°ÍÉ¤Èº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤¿º¬¸»¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ª¥é¥ó¥ÀÂ¦¤¬ºÇ¶á¹ÔÀ¯Ì¿Îá¤ò¼«¼çÅª¤Ë°ì»þÄä»ß¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÌäÂê¤òÅ¬ÀÚ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤À¡£¥ª¥é¥ó¥ÀÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢¿¿¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¡¢ÁáµÞ¤Ë¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤ò¼è¤ê¡¢´ë¶È¤¬¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆâÉôÊ¶Áè¤òË¡Åª¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀÈ¼å¤ÊÀ¤³¦¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î°ÂÁ´¤È°ÂÄê¤Î²óÉü¤Ë¸þ¤±¡¢¤è¤êÍÍø¤Ê¾ò·ï¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤è¤¦´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥¤¥ë»á¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¢¼Ò¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÃæ¹ñ¤«¤é¤Î¾ðÊó¶¦Í¤È¡¢À¤³¦¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î²óÉü¤Ë¸þ¤±¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÅØÎÏ¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¡£±Ñ¹ñ¤â¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÂÐºö¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆâÉôÊ¶Áè¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¹ñ¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¥é¥ó¥ÀÂ¦¤È¶¨µÄ¤·¡¢À¤³¦¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î°ÂÁ´¤È°ÂÄê¤Î¿×Â®¤Ê²óÉü¤ò¶¦Æ±¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë