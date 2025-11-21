14時の日経平均は1143円安の4万8680円、アドテストが652.47円押し下げ 14時の日経平均は1143円安の4万8680円、アドテストが652.47円押し下げ

21日14時現在の日経平均株価は前日比1143.24円（-2.29％）安の4万8680.70円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1272、値下がりは307、変わらずは29と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は652.47円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が401.11円、東エレク <8035>が222.61円、フジクラ <5803>が53.98円、イビデン <4062>が42.62円と続いている。



プラス寄与度トップはコナミＧ <9766>で、日経平均を23.06円押し上げている。次いでファストリ <9983>が21.66円、テルモ <4543>が20.06円、ＫＤＤＩ <9433>が16.45円、中外薬 <4519>が15.24円と続く。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は不動産で、以下、保険、輸送用機器、繊維と続く。値下がり上位には非鉄金属、機械、電気機器が並んでいる。



※14時0分1秒時点



株探ニュース

