SNSで報告

女子やり投げでパリ五輪金メダリストの北口榛花（JAL）が訪れた意外な訪問先が注目を集めている。本人が自身のXに「人生で一度は行ってみたかった」と写真とともに投稿。ファンからも「来てたのか！」「ようこそいらっしゃいました」と歓迎の声が並んだ。

どこかと言えば、群馬県にある標高1449メートルの榛名山だ。北口とは名前の「榛」の字が同じで、自分の名前を説明するときに使っているのだという。山頂にある榛名湖で満面の笑みを見せ、はしゃぐ姿とともに「念願の榛名 いつも名前の“榛”の説明でお世話になる榛名山！人生で一度は行ってみたかったので楽しかったです♪」と投稿した。

さらに「これからも伝わるかわかんないけど“榛名山の榛です”って使わせていただきます！」と続け「棒じゃないぞ、椿でもないぞ、樺でもないぞ 榛 だぞっ」と訴えた。

これにはファンからも「ようこそいらっしゃいました ベストシーズンです」「お名前を拝見してから、榛名山の榛だと喜んでた群馬県民です」「来てたのか！」「わー北口さんが榛名山に！」「わあ！榛花ちゃんが榛名に！！」と、地元民を中心に歓迎の声が多数寄せられていた。