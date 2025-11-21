¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¡á°æ¾å²È¤Î³µÇ°¡Ö²õ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡¡Å·¿´¤Î°ÕÍß¤ËÂó¿¿¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡Å·¿´¤Ï¼ÁÌä¼Ô¤¿¤·¤Ê¤á¤ë¡ÖÀú¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
WBC¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀ¤³¦Àï¤Ø²ñ¸«¼Â»Ü
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤ÈÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Î¾¼Ô¤Ï24Æü¤Ë¡¢¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤ÆÆ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£°æ¾å¤ÏÆá¿ÜÀî¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È°ì½³¡£Å·¿´¤â¼ÁÌä¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀú¤ê¤¹¤®¡Ê¾Ð¡Ë¡£±öÊ¬ÀÝ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶½¹Ô¤ÏAmazon ¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¡£ÀïÀÓ¤Ï27ºÐ¤ÎÆá¿ÜÀî¤¬7¾¡¡Ê2KO¡Ë¡¢29ºÐ¤Î°æ¾å¤¬20¾¡¡Ê5KO¡Ë2ÇÔ¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤Ï³ÊÆ®µ»ÀïÀÓ47ÀïÁ´¾¡¡Ê¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï42Àï¡Ë¤È¤¤¤¦²Ú¡¹¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ2023Ç¯¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÅ¾¸þ¡£8ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎÀ¤³¦Àï¤È¤Ê¤ë¡£Á°Àï¤ÏWBAÆ±µé6°Ì¤À¤Ã¤¿¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¡Ê¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë°æ¾å¤Ï23Ç¯4·î¤ËWBAÀ¤³¦Æ±µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£Íâ24Ç¯¤Ë¥¸¥§¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥¢¥ó¥«¥Ï¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë9²óKO¾¡¤Á¡¢ÀÐÅÄ¾¢¡Ê°æ²¬¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢2ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±10·î¤Ë¸½WBAµÙÍÜ²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢²¦ºÂ´ÙÍî¡£°úÂà¤ò¤¹¤ë¤«Çº¤ó¤ÀËö¤Ë¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿°æ¾å¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£Îý½¬¤â²¿°ì¤ÄÈ´¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ì¤¿¡£¾õÂÖ¤â²áµî°ìÎÉ¤¤¾õÂÖ¡×¤È¡¢½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¡£»î¹çÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌÌ¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°æ¾å¤Î·»¤Ï¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î¾°Ìï¡£12Æü¤Î¸ø³«Îý½¬¤Ç¡¢Æá¿ÜÀî¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤È¤¤¤¨¤Ð°æ¾å·»Äï¡£À¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³µÇ°¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿Âó¿¿¤Ï¡Ö°æ¾å²È¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È°ì½³¡£¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¤â¤¢¤ëÅ·¿´Áª¼ê¤Ë½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë¤â±þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾¡Éé¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤ÏÆ±¤¸¼ÁÌä¼Ô¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò²áµî¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Âó¿¿¤Ë¾¡¤Ã¤¿¸å¤Ï¾°Ìï¤âÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö»î¹çÁ°¤ËÀú¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥Ã¥«¤·¤Æ¤Þ¤¹¡©¡¡±öÊ¬ÀÝ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤¿¤·¤Ê¤á¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë