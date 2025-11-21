西川貴教が自身のXを更新。緑溢れる日本庭園にて見事な筋肉を披露し、大きな話題となっている。

【写真】日本庭園で、彫刻のような肉体を披露する西川貴教／体脂肪を一桁台でキープしている西川の肉体美（2本）／ボディビルの大会で優勝したことも

■「謎のロケ中♪」寒空の下、肉体美を披露する西川貴教

現在ライブツアー『T.M.R. LIVE ELECTION -VOTE 30-』を開催中の西川。11月21日の神奈川・鎌倉芸術館での公演を前に、「明日もライブなのに謎のロケ中♪」とコメントし、「#筋肉のある日本庭園」のハッシュタグを添えた1枚の写真を投稿した。

写真には、緑の木々に囲まれた日本庭園を背景に、飛び石の上で片手を腰に添え、堂々とポージングを決める西川の姿が。寒空の下、水着1枚というストイックな姿で、彫刻のように鍛え上げられた肉体を惜しげもなく披露している。自然光に照らされた隆々とした筋肉には濃い陰影が浮かび、静けさ漂う日本庭園の風景にも不思議と調和している。

SNSでは「日本庭園に生足ヘソ出しマーメイド来た」「凍そうな季節に何をしてるんですか（笑）」「肉体美惚れ惚れします」「マジで何の仕事なんだ」「めちゃくちゃ絞ったね！！！」「もはや銅像」など大きな反響が寄せられている。

■写真：体脂肪率を１桁台で保っている西川貴教

■写真：西川貴教、ボディビルの大会で優勝経験も