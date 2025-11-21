大手貴金属会社の刻印を偽造した金地金を売却して代金を詐取したとして、男女８人が逮捕された事件で、警視庁が、新たに中国籍で千葉県柏市、会社役員の男（４３）を詐欺と有印私文書偽造・同行使容疑で逮捕したことがわかった。

この男が偽の刻印が入った金地金を調達し、グループのメンバーらに売却を指示したとみて入手経路を調べている。

捜査関係者によると、男は、同容疑で逮捕された妻で会社役員の女（４７）らと共謀して３月１１日、東京都千代田区内の買い取り店で、偽の刻印が入った金地金８本を正規品と偽った証明書を示して売却し、代金計約１億２０００万円を詐取した疑い。逮捕は２０日。

事件を巡っては、３〜４月に偽の刻印が施された金地金計３８本を売却し、代金計約６億円を詐取したとして、今月１２日に会社役員の女や中国籍の別の会社役員の男（３９）ら計８人が同容疑で逮捕された。

売却された金地金は、密輸や特殊詐欺で得た金塊を加工したものとみられ、今回新たに逮捕された男が何らかの方法で入手した上で、他の容疑者らに偽の証明書とともに渡し、グループのメンバーに売却させていたという。

同庁はグループが３〜７月に同様の手口で計約９５億円を詐取したとみている。

メンバーの供述などから、男の関与が浮上した。詐取金は、妻の会社の口座に入金後、暗号資産に交換されており、同庁は資金洗浄されたとみている。