21日の衆院財務金融委員会で、立憲民主党・江田憲司議員が国債発行をめぐり片山さつき財務大臣と議論した。

片山大臣から「私が大変尊敬する故・橋本龍太郎総理の側近中の側近で、橋本官邸政策をほとんど作られた方」と紹介された江田議員は「昨年6月に財政政策検討本部が骨太方針に向けた提言を出しており、これについて何点か確認したい」として「まず、『国債発行は孫・子の借金ではない。孫・子への貯蓄である』と書いてあるが、この意味内容について教えてほしい」と質問した。

これに片山大臣は「まさに読んだ通りだと思う。特に『建設国債の発行は躊躇すべきではない』と書いてあるが、公共事業の重要性が今の状況で高いとは私も思っているが、やはり財政状況が財政状況だから、様々な指標から多角的に評価をする必要があるとは思っている。この意味合いと言っても『借金が実になる』という意味はどの社会でもそういった部分がなければお金を借りて未来へ投資することはない。その意味で、国家ということになれば、その使われ方がプロアクティブ（先手を打って能動的に行動する）な未来への投資であれば、そしてきちっと将来につながるものであれば、有用なものであるという理論は常にある」と回答した。

江田議員は「今の答弁は多少失望した。普通は財務省は『国債発行、借金は子や孫たちへのつけ回し、負担の先送り』と真逆のことを言っている。それを片山大臣が所属する財政政策検討本部で提言をされているから、この点については考えは変わってないのでは？」と確認した。

片山大臣は「一般論として、国債は国民の中でもこれを保有している方、あるいはそれを包含する民間部門にとって資産になるが、政府にとっては換金償還し、利払いの必要があるから、それは負債というのは、四角四面に言うとそうなってしまうので、財務省を預かる者としてはそういう部分がある。将来国債の償還や利払いを行う際には、国民に対して、国債の保有の有無にかかわらず追加的に税金等の負担とか歳出改革とか国債の償還などのために財源を作っていくということが出てくる。そういう意味で『必ずしも貯蓄的な面だからいくらでもいい』という考えを私が持っているわけではないということは財務大臣として申し上げなければならない。また、おそらく本部が書いた趣旨は『そうでない面』に重きを置いているのだと理解している」と答えた。

これに江田議員は「あんまり私に言い訳されなくていい」と笑顔を見せ「私は『国債借金はむしろ子や孫たちへの仕送り』だと言っている。簡単なことだ。例えば私が100万円の国債を買い、子が相続する。それで国債満期になると私の子どもに100万円が戻ってくる。だから、仕送りだと言っている。しかし、国から見れば、それは100万円の借金で負債だ。国民の側から見れば資産で差し引きは0だ。ただ、私が外国人であれば、100万円の日本国債を買って相続して、100万円が外国人の子どもに戻れば、それは国外に日本のお金が流出するから、その分は『つけ回し』と言ってもいい。だから財政の議論で常に間違っているのは、バランスシート的な発想を本来はしなければ、トヨタだって60兆円の負債がある。それで大変だと言っているか？ 100兆円の資産があるから超優良企業なんでしょ？ 国はたしかに1300兆円の借金ある。しかし、600兆円の資産がある。それでも純負債があるから財政再建もしなければと思っている。しかし、国民に対する情報提供は正確に公正にしないといけない。バランスシートの片方だけ見て大変だと言うのは、本当に改めさせていただきたい」と訴えた。

（ABEMA NEWS）



