Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズで、日本テレビ系『ZIP!』出演後に撮影したオフショットを公開。

黒スーツでの端正な立ち姿に加え、同じく番組に出演したACEesの浮所飛貴への温かいメッセージにも注目が集まっている。

■黒スーツでスタイリッシュにポーズ、抜群の存在感の阿部亮平

投稿された写真で阿部は、端正なシルエットのブラックスーツを着用。淡いグレーのシャツに細かなドットの深いパープル系ネクタイを合わせ、柔らかく知的な雰囲気を演出している。

セットに片手を添えて軽くピースし、脚をクロスする遊び心ある立ち姿も印象的。長い脚のラインが際立つ立ち方と優しい微笑みが相まって、朝のスタジオでもひときわ存在感を放っている。

■ACEes浮所飛貴に「浮所ありがとう！引き続きがんばれ～！」とエール

阿部は「ZIP! ありがとうございました 行ってらっしゃい！！」と感謝の言葉を添え、番組に出演していたACEesの浮所へ「浮所ありがとう！引き続きがんばれ～」と温かなエールを送った。

そうした阿部のスーツ姿や気遣いあふれる言葉に、ファンからは「脚なっが！！」「脚長くて三度見した」「ポーズかっこよ」「爽やかでかわいい」「あべちゃんの後輩への優しさが沁みる」「浮所くんへの一言が嬉しい」「素敵すぎる関係性」といった声が寄せられている。

■阿部亮平＆浮所飛貴（ACEes）の2ショット

■岡田将生・芦田愛菜らと“ZIPポーズ”＆フェリー前でのオフショットも公開

番組公式SNSでは、スタジオで岡田将生、芦田愛菜らと並んだ阿部の姿も公開。黒レザージャケット姿の岡田、赤のロングスカートが印象的な芦田とともに、阿部は上品なブラックスーツで柔らかい笑顔を見せ、“ZIPポーズ”を披露している。

さらに「阿部亮平のクイズ一問だけ」予告として、念願の“フェリー旅ロケ”に挑む阿部のオフショットも到着。背景の大きなフェリーへ両手を向けてアピールする姿から、ロケへの高揚感が伝わってくる。

