¡Úµð¿Í¡Û¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ØÄÉÅé¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÖàÅÞÇÉá¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤òÌ¥Î»¡×
¡¡£¶·î£³Æü¤Ë£¸£¹ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿µð¿Í¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¡¡¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤¬£²£±Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÄÉÅé¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬º£¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤±Æ¶Á¡¢¸åÀ¤¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¸ùÀÓ¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤ÎÇ°¤È·É°Õ¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ®»Ö¤à¤½Ð¤·¤Î¥×¥ì¡¼¤«¤é¤ÏÍ¦µ¤¤ò¡¢²¿»ö¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»ÑÀª¤«¤é¤ÏÌ´¤ò¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¸ì¤ê¸ý¤«¤é¤Ï´õË¾¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬µý¼õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö£¶£¶Ç¯Á°¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëÅ·Í÷»î¹ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦»þ¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥íÌîµå¤ò¹ñÌ±Åª¸ä³Ú¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿ºÇÂç¤Î¸ùÏ«¼Ô¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤µ¤ì¡¢¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¤´»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º³¤³°¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ÏÉè¤ÏÀèÆü¡¢£³Ç¯Ï¢Â³£´ÅÙÌÜ¤Î£Í£Ö£Ð¤Î±É´§¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î³§ÍÍ¤ËÌ®¡¹¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡ÖÀ¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢ÅÞÇÉ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â£ÇÅÞ¡¢¸×ÅÞ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸Æ¤ÓÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÃ¯¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ë¤ª¿ÍÊÁ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÅÞÇÉ¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ß¥¹¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡£²£°£±£³Ç¯¡¢À¯ÉÜ¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ë¡Ö¹ñÌ±±ÉÍÀ¾Þ¡×¤ò¼øÍ¿¤·¤¿¡£¡ÖÅö»þ¤Î°ÂÇÜÁíÍý¤ÏÀï¸åºÇÂç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿Â¿Âç¤Ê¤´¸ùÀÓ¤Ï±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡£·ë¤Ó¤Ë¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é¤Î°¥Åé¤ÎÀ¿¤ò¤µ¤µ¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å·¹ñ¤«¤éº£¸å¤ÎÌîµå³¦¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§Ç°¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤³¤È¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£