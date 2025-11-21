俳優・タレントの松村沙友理さんが、日本生命『#みんなの社会人ブルー展』オープニングイベントに登壇し、「社会人ブルー」アンバサダーの就任式を行いました。

【写真を見る】【松村沙友理】今年は“バイト”で大忙しも「自分、できてるな」という実感なし 原動力は「褒められたい！」





本展は、若手社会人が抱える不安や葛藤“社会人ブルー”に寄り添うポップアップイベント。今月21日〜24日までの4日間、Shibuya Sakura Stageにて開催されます。









乃木坂46のアイドルとして「社会人デビュー」した松村さん。MCから「社会人ブルー」を経験したことがあるか聞かれると、“めっちゃあります！大阪から上京してきて、初めての土地で過ごすっていうこともあって、人間関係にも悩んだり。あとは、（乃木坂46に）入ってから周りが天才ばっかり。「才能の塊」の子しかいなくて、私だけ普通の人間でどうしようってことにも悩んだ。「天才集団ブルー」に陥りましたね”と、当時の悩みを明かしました。









そして、今年1番頑張ったことを聞かれると、「いろんな職場でほめられた」と回答。



松村さんは、「坂上＆指原のつぶれない店」の企画で、数々の飲食店のアルバイトに挑戦し話題になりました。“働いている時は、「自分、できてるな」って実感は得れてないんですけど、終わりに、（スタッフの）皆さんに挨拶をすると、絶対に皆さん褒めてくださる。「もっと早く来てほしかった」とか「ずっといてほしい」って言われることが多い”と嬉しそうに語り、“私の中で大事にしていることは、思い付いたらやってみる。全部挑戦してみる。失敗したとしても、やる気を見せられるので、そこは大事にしてるポイント”と、若手社会人に向けてアドバイスを送りました。









続けて松村さんは、“でも1番は、もっといろんな人に褒められたいっていう原動力！褒められたがりなので”と、お茶目な笑顔を見せました。



【担当：芸能情報ステーション】