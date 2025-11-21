¥ê¥Ö¥»¥ó¥¹¡¢º£´ü·Ð¾ï¤òÀÖ»ú³ÈÂç¤Ë²¼Êý½¤Àµ
¡¡¥ê¥Ö¥»¥ó¥¹ <6054> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬11·î21Æü¸å¾ì(14:00)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¢ª3²¯2000Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°´ü¤Ï2²¯6000Ëü±ß¤Î¹õ»ú)¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢ÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î3500Ëü±ß¤Î¹õ»ú¢ª1²¯8500Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï3800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë¸º³Û¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÀÖ»ú·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥¤¥Èµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥Ã¥Ï¥Ð¥¤¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç¼ê¸ÜµÒ¤Î¼è°ú³ÈÂç¡¦¿·µ¬¸ÜµÒ·²¤Î³«Âó¤ò»ö¶È³ÈÂç¤Î½ÅÅÀÀïÎ¬¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢½¸µÒ¹¹ð¤ÎÀè¹ÔÅê»ñ¤Ë¤è¤ëÂç¼ê¸ÜµÒ¤Î¿®Íê³ÍÆÀ¤È¼è°ú³ÈÂç¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅöÏ¢·ë²ñ·×Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¦ºÎÍÑ·èÄê¼Ô¤Ø¤Î¤ª½Ë¤¤¶â¡Ê¥Þ¥Ã¥Ï¥Üー¥Ê¥¹¡Ë¤ÎÄó¶¡¤ò½ªÎ»¤·¤¿±Æ¶Á¤¬Åö¼Ò¤ÎÁÛÄê°Ê¾å¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¦¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤è¤ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥Èµá¿Í»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹¹ðÈñ¤Î¹âÆ¤ä°Æ·ïÅö¤¿¤êÇä¾å¹â¤ÎÄã²¼¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¹¹ð¤Ë¤è¤ë½¸µÒ～±þÊç³ÍÆÀ～¼è°ú³ÈÂç¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ý±×À¤¬Âç¤¤¯Äã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖIESHIL¡Ê¥¤¥¨¥·¥ë¡Ë¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÇã¼èºÆÈÎ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÉôÇäµÑÊª·ï¤Î·èºÑ¤¬Íè´ü¤Î¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢Çä¾å¹â¤ª¤è¤Ó±Ä¶ÈÍø±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸å½Ò¤ÎÆÃÊÌÍø±×¤Î·×¾å³Û¤¬Ì¤Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÈó³«¼¨¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡üÆÃÊÌÍø±×¡ÊÅê»ñÍ²Á¾Ú·ôÇäµÑ±×¡Ë¤ÎÈ¯À¸¸«¹þ¤ßÅö¼Ò¤Ï¡¢2014Ç¯2·î¤è¤ê¡¢PRONI³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ¼ÆÅÄÂç²ð¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò Founder ·ª»³µ¬É×¡¢µì¼ÒÌ¾¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥é¥Ü¡×¡¢°Ê²¼¡ÖPRONI¡×¡Ë¤È¡Ö¥¢¥¤¥ß¥Ä¡Ê¸½ PRONI¥¢¥¤¥ß¥Ä¡Ë¡×¤ò¶¦Æ±±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖPRONI¥¢¥¤¥ß¥Ä¡×¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2018Ç¯10·îËöÆü¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¤ò½ªÎ»¤·¡¢PRONI¤ÎÃ±ÆÈ±¿±Ä¤È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö¼Ò¤ÏPRONI³ô¼°¤Î°ìÉô¤ò¾ù¼õ¤±¡¢³ô¼ç¤È¤·¤Æ¡ÖPRONI¥¢¥¤¥ß¥Ä¡×¤ª¤è¤ÓPRONI¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£PRONI¤¬2025Ç¯11·î20ÆüÉÕ¤ÇÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¤Î¿·µ¬¾å¾ì¤ò¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢Åö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëPRONI³ô¼°¡Ê234,800³ô¡Ë¤ÎÇä½Ð¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£ËÜÇä½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÅöÏ¢·ë²ñ·×Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅê»ñÍ²Á¾Ú·ôÇäµÑ±×¤ò·×¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÇä½Ð²Á³Ê¤¬Ì¤Äê¤Î¤¿¤á¡¢ÆÃÊÌÍø±×¤Ø¤Î·×¾å³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÎÄê¼¡ÂèÂ®¤ä¤«¤Ë³«¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¡üÌò°÷Êó½·¤Î¸º³Û¶ÈÀÓ¤ÎÂçÉý¤Ê°²½¸«ÄÌ¤·¤ò¼õ¤±¡¢·Ð±ÄÀÕÇ¤¤ÎÌÀ³Î²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤êÊó½·¤Î¸º³Û¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£(1)Ìò°÷Êó½·¸º³Û¤ÎÆâÍÆÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Â¼¾åÂÀ°ì ·î³ÛÌò°÷Êó½·¤Î30%¼èÄùÌò ·ËÂç²ð ·î³ÛÌò°÷Êó½·¤Î30%(2)¸º³Û´ü´Ö2026Ç¯1·î～2026Ç¯3·î¡Ê3¥ö·î´Ö¡Ë¡ÊÃí¡ËËÜ»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·Åù¤Î¾Íè¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¸½ºßÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊóµÚ¤Ó¹çÍýÅª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë°ìÄê¤ÎÁ°Äó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃ£À®¤òÅö¼Ò¤È¤·¤ÆÌóÂ«¤¹¤ë¼ñ»Ý¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓÅù¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
