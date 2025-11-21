È¾À¸¤òÃæ¹ñ¥í¥Ã¥¯¤ËÊû¤²¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¼¡Ö»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ï¤ê¤³¤¦¡Ä¡×
ÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¡¼ËöµÈ¡Ê66¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñ¤Ç¤Î¸ø±é¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¡¼ËöµÈ¤Ï¡¢1990Ç¯¤ËË¬¤ì¤¿Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤ÇÅö»þ¤Ï¤Þ¤À¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥¯¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä²»³Ú³èÆ°¤ò¸½ºß¤âÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÃæ¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£15Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¾À¸¤òµ¤·¤¿Ãø½ñ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¡¼ËöµÈÃæ¹ñ¥í¥Ã¥¯¤ËÊû¤²¤¿È¾À¸¡×¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¡¢¥¸¥ã¥º¥É¥é¥Þ¡¼ËÜÅÄ¼îÌé¡Ê55¡Ë¤¬Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¸ø±é¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö³§¤ó¤Ê²»³Ú¤ò°¦¤·¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÌ´¤Ï¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¤¤¤¶¤³¤¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÙ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¤³¤ÎÌ´¤¬ËÜÅö¤Ë³ð¤¦»þ¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò°úÍÑ¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤ÎÎò»Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°40Ç¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤¢¤ê¡¢»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ï¤ê¤³¤¦¡¦¡¦¡¦Ãæ¹ñ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Á¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£