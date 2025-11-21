Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

「Galaxy」シリーズの人気スマートフォンやタブレット、スマートウォッチなどを販売するサムスンのストアでも、最新の高級スマートフォン「Galaxy S25」シリーズを含む複数の製品がセール対象となっています。

最新高級モデル「Galaxy S25」もセール対象に！

↑Galaxy S25 Ultra。

サムスン「Galaxy S25」「Galaxy S25 Ultra」は、同社スマートフォンの高級モデルです。Galaxy S25はストレージ 256GBモデルが通常価格129,000円のところ、セール中は10％オフの116,099円（税込）で購入可能。Galaxy S25 Ultraはストレージ 256GBモデルが通常価格199,800円のところ、セール中は10％オフの179,808円（税込）で購入可能です。現時点の最新世代ということもあり、この機会に購入を検討する人も多いのではないでしょうか？

Samsung Galaxy S25 256GB｜ネイビー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.2インチ｜軽量162g｜IP68防水防塵｜フルHD+｜バッテリー 4,000mAh｜SM-S931QDBESJP

Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB｜チタニウム グレー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.9インチ｜IP68防水防塵｜Quad HD+｜大容量バッテリー 5,000mAh｜SM-S938QZTASJP

↑Galaxy A25 5G。

また、「Galaxy A25 5G」などのより安価なモデルもセール対象に。こちらは割引率が大きいのが特徴で、通常価格29,900円のところ、セール中はなんと30％オフの20,980円（税込）で購入可能です。

Samsung Galaxy A25 5G｜ブルー｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.7インチ｜IP68防水防塵｜フルHD+｜大容量バッテリー 5,000mAh｜通話録音機能｜端末リモート追跡機能｜SM-A253QZBASJP

↑Galaxy Watch8 Classic。

そのほか、スマートウォッチもセール対象です。「Galaxy Watch8」は、44mmモデルが通常価格62,900円のところ19％オフの51,000円（税込）に。「Galaxy Watch8 Classic」は通常価格82,900円のところ、同じく19％オフの66,800円（税込）となっています。

Samsung Galaxy Watch8 44mm|シルバー|スマートウォッチ 本体 端末|Samsung純正 国内正規品|2025年発売|Felica対応|5ATM+IP68|Bluetooth v5.3|Dual GPS搭載|通話機能|最大30時間バッテリー持続|睡眠管理|SM-L330NZSJXJP

Samsung Galaxy Watch8 Classic|ブラック|スマートウォッチ 本体 端末|Samsung純正 国内正規品|2025年発売|Felica対応|5ATM+IP68|Bluetooth v5.3|Dual GPS搭載|通話機能|最大30時間バッテリー持続|睡眠管理|SM-L500NZKJXJP

ほかにも、サムスンのスマートフォンやタブレットなどがセール価格で販売中です。この機会に便利なデジタルガジェットをそろえたいと考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。

