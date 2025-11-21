左肩にラプンツェルとエルサの刺繍入り！ベルメゾン ディズニー「刺繍裏毛ワンピース」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、やさしいカラーに上品なデザインが素敵な、ディズニー「刺繍裏毛ワンピース」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「刺繍裏毛ワンピース」
© Disney
価格：3,490円（税込）
サイズ：100、110、120、130、140
生地：＜カットソー＞綿100％（裏毛）、【リブ部分】＜カットソー＞綿95％、ポリウレタン5％（リブ）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
左肩と前襟部分にモチーフ刺繍をデザインしたワンピース。
ウエストの切り替えとフリルがポイントです！
上品なデザインで動きやすさも抜群◎
右脇にはポケットも付いています。
デザインは「ラプンツェル」と「エルサ」の2種類がラインナップ。
ラプンツェル
© Disney
『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのワンピース。
「ラプンツェル」のドレスとお揃いのカラーがファン心をくすぐります☆
© Disney
前襟部分にはランタン、左肩には長い髪の毛をなびかせている「ラプンツェル」のキュートなシルエットの刺繍入り。
黄色い糸で刺繍が施されているのでオシャレに映えます！
エルサ
© Disney
『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのワンピース。
くすみがかった水色が大人っぽく、落ち着いた印象です◎
© Disney
前襟部分には雪の結晶、左肩には「エルサ」の横顔とお花の刺繍も☆
「エルサ」はシルエットで表現されているのもポイントです。
© Disney
＜素材アップ＞
身生地は肌触りのよい綿100％裏毛素材を使用しています。
すっきりかわいく着こなせる一着！
やさしいカラーに上品なデザインが素敵な、ディズニー「刺繍裏毛ワンピース」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
