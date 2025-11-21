ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、やさしいカラーに上品なデザインが素敵な、ディズニー「刺繍裏毛ワンピース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「刺繍裏毛ワンピース」

© Disney

価格：3,490円（税込）

サイズ：100、110、120、130、140

生地：＜カットソー＞綿100％（裏毛）、【リブ部分】＜カットソー＞綿95％、ポリウレタン5％（リブ）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

左肩と前襟部分にモチーフ刺繍をデザインしたワンピース。

ウエストの切り替えとフリルがポイントです！

上品なデザインで動きやすさも抜群◎

右脇にはポケットも付いています。

デザインは「ラプンツェル」と「エルサ」の2種類がラインナップ。

ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのワンピース。

「ラプンツェル」のドレスとお揃いのカラーがファン心をくすぐります☆

© Disney

前襟部分にはランタン、左肩には長い髪の毛をなびかせている「ラプンツェル」のキュートなシルエットの刺繍入り。

黄色い糸で刺繍が施されているのでオシャレに映えます！

エルサ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのワンピース。

くすみがかった水色が大人っぽく、落ち着いた印象です◎

© Disney

前襟部分には雪の結晶、左肩には「エルサ」の横顔とお花の刺繍も☆

「エルサ」はシルエットで表現されているのもポイントです。

© Disney

＜素材アップ＞

身生地は肌触りのよい綿100％裏毛素材を使用しています。

すっきりかわいく着こなせる一着！

やさしいカラーに上品なデザインが素敵な、ディズニー「刺繍裏毛ワンピース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

