三代目J SOUL BROTHERSの岩田剛典（36）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。学生時代について語った。

中学受験を経て慶応義塾普通学部に入学。高校時代に始めたラクロスでは、U19日本代表候補に選ばれるなど活躍したが、フリーアナウンサーの神田愛花から「凄いモテました？」と聞かれると、「男子校だったんで、そんなに」と岩田。「イカツイ感じのビジュアルだったんで、あんまり話し掛けられなかった。ヒゲも生えてたし、これに学ランを着てたんで」と打ち明けたが、神田は「私は声掛けるね〜」と笑わせた。

その後、大学では「ミスター慶応」ファイナリストに選ばれ、ダンスサークルで部長を務めた。コンテストには「同期が出たらって話を振ってくれて、友人が応募した」と振り返ったが、当時の優勝者については「（現在は）芸能をやってます」と説明。「この年は、優勝者が芸能事務所に所属できる権利を得られるというタイアップ。たしかホリプロさんだった」との解説に、驚きの声が上がった。

そして岩田は「ダンスは、ラクロスの3年の引退試合を終えてからスタートしたので、高3ぐらい。結構遅咲き」と回想。神田が「この時はモテてましたか？共学ですよね」と確認すると、「モテてました」とキッパリ。神田は「ですよね〜」と納得していた。