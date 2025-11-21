『ツイステッドワンダーランド』ハーツラビュル寮のマジカルペンが登場!
バンダイは、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』より「ディズニー ツイステッドワンダーランド ハーツラビュル寮 マジカルペン」(5,940円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月21日16時より予約を受け付ける。2026年6月発送予定。
2026年6月発送予定「ディズニー ツイステッドワンダーランド ハーツラビュル寮 マジカルペン」(5,940円)
「ディズニー ツイステッドワンダーランド ハーツラビュル寮 マジカルペン」は、2025年で5周年を迎えた学園アドベンチャーゲーム「ディズニー ツイステッドワンダーランド」のアニメーション化プロジェクト『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の配信を記念して、劇中に登場する、ハーツラビュル寮の各キャラクターの魔法を再現できる、なりきり玩具仕様の「マジカルペン」を商品化したアイテム。
本体の外観は、ラインストーンや金色塗装で作中のイメージに沿って豪華に再現。ボタンを押すとハーツラビュル寮の5キャラクターの各魔法のSE音が鳴り、本当にマジカルペンで魔法を発動したような体験ができる。
また、本商品オリジナルデザインのアートシートも付属する。
(C) Disney
