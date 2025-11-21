北斗晶、共演者の印象がガラリと変化「こんなにギャップのある人って中々出会えない」

タレントの北斗晶が20日に自身のアメブロを更新。共演者である元NHK解説委員でジャーナリスト・岩田明子氏への印象が大きく変わったことを明かした。

この日、北斗は「本日は、関テレ生放送 旬感LIVEとれたてっ！を見てくださった皆様、ありがとうございました」と、番組への出演を報告。共演者との集合写真を公開し、生放送を秒単位で進行するアナウンサー陣を「本当に尊敬します」「凄い」と絶賛した。

続けて、共演者についてつづる中で、岩田氏については会う前の印象を「テレビで、政治のコメントしたりしてる時はおっかなくて頑固で絶対に口うるさいお堅い面倒くさそうな人だな〜と思ってた（ごめんね）」と正直に告白した。

しかし、実際に会ってみると「全く逆で明るくてお茶目で」「いじられキャラでとにかく可愛い」と印象が180度変わったことを明かし「こんなにギャップのある人って中々出会えないと思う！」とコメントした。

また、ブログの後半では仕事帰りに次男へのお土産として「551の豚まん」を買おうとしたものの「今日も大行列で新幹線の時間が来てしまい豚まん断念」と報告。「次男坊よ…行列に負けた母ちゃんを許しておくれ。夕日が…目に沁みたよ」とユーモラスにつづり、ブログを締めくくった。