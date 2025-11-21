あいのり・ヒデ、韓国で焦った出来事を報告「まじで飛行機間に合わないやつじゃ」

恋愛バラエティ番組『あいのり』に出演していた“ヒデ”こと今澤徹男が20日に自身のアメブロを更新。韓国旅行の最終日に飛行機に乗り遅れそうになったハプニングを明かした。

この日、ヒデは「モキュ史上1番焦った韓国最終日」というタイトルでブログを更新し、韓国旅行の最終日について言及。自由時間に友人らとそれぞれクリニックへ行っていたところ、集合時間間際に「みんな間に合わなそう」とグループLINEで連絡があったことを明かした。

続けて、当時の心境について「今回帰りも仁川でいつもより遠いしこれまじで飛行機間に合わないやつじゃ・・・ってガチ焦りつつ（心配性）」と緊迫した様子を説明。空港で撮影した集合写真を公開し「みんなすまし顔だったけど実はめちゃくちゃ焦ってたっていうね笑」「そう思ってこの集合写真見るとウケるでしょ笑」と裏話を明かした。

その後、なんとか間に合ったそうで「無事飛行機乗れて本当良かった・・・」と安堵した様子でコメント。最後に「みんなも韓国行く時は仁川空港遠くて渋滞もするから余裕もって行動オススメです！」とつづった。