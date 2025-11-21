豚バラ軟骨が箸で切れる…ぷるぷるな食感「豚バラなんこつ丼」期間限定販売　「肉めし専門店」がグランドメニューをリニューアル

とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社である株式会社トビラダイニングは、肉めし専門店「肉めし岡もと」のグランドメニューを、2025年11月21日（金）よりリニューアルする。また11月28日(金)より期間限定メニュー「豚バラなんこつ丼」の販売を開始するという。

【期間限定「豚バラなんこつ丼」1,045円】

箸でほぐれるほどやわらかいのが特徴の「豚バラなんこつ丼」。こってり甘辛ダレでじっくりと煮込まれた「豚バラ軟骨」を、丼に豪快にのせた逸品。とろとろ・ぷるぷるな食感は魅力で、コラーゲンも豊富に含んでいるという。およそ220gと食べ応えも抜群。

豚バラなんこつ丼

〈グランドメニューがリニューアル〉

2025年11月21日(金)より、グランドメニューがリニューアル。看板メニューの「肉めし」 に加え、これまで期間限定メニューで販売し、人気No.1を獲得した「ホルモン」を使ったカテゴリーや、特製の割り下ですき焼き風に仕立てた「牛すき」カテゴリーが、新たに定番メニューとして登場するという。

丼ものだけでなく、ライスとたまごスープが付いた定食メニューも充実しているのも魅力の一つ。ランチやディナー、テイクアウトなど、幅広いシーンにも利用できるという。

＜代表メニュー＞

・牛ホルめし 924円

牛ホルめし

・合い盛り牛ホルめし 1,034円

合い盛り牛ホルめし

・牛すきめし 1,078円

牛すきめし

・特牛すきめし 1,298円

特牛すきめし

〈販売概要〉

■販売開始日

・新グランドメニュー

2025年11月21日(金)

・期間限定メニュー『豚バラなんこつ丼』

2025年11月28日(金)

●肉めし岡もと 新橋店

所在地：東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル1F 122号

営業時間：11:00〜22:00

席数：21席

電話番号：03-6268-8021

●肉めし岡もと 御徒町店

所在地：東京都台東区上野4-1-2

営業時間：11:00〜22:00

席数：18席

電話番号：03-5812-4665

※御徒町店は、券売機での会計となる。食券は購入後、従業員へ

●肉めし岡もと 足立入谷店

所在地：東京都足立区入谷8-1-35

営業時間：10:30〜22:00

席数：40席

駐車場：18台

電話番号：03-5809-4886

※足立入谷店は、テイクアウトのみ券売機での会計となる

●肉めし岡もと 溝の口店

所在地：神奈川県川崎市高津区溝口1-12-18 志村ビル1階

営業時間：11:00〜22:00

席数：25席

電話番号：044-874-0678

※溝の口店は券売機での会計となる。食券は購入後、従業員へ

〈「肉めし岡もと」3つのこだわり〉

カツ丼でも牛丼でも親子丼でもない。新しい肉丼、それが肉めし。

・主役はこだわりの割り下に秘伝のかえしで、丁寧に柔らかく煮込まれた肉・豆腐

・じっくり煮込んだ大根や煮玉子は、主役を支える名脇役

・特製辛味だれと刻み薬味で、最後のひと口まで味わい深い一杯

【看板メニュー】

■肉めし 814円

肉めし