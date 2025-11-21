ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 警察官が地方公務員法違反で石川県警が懲戒処分 21日夕方に説明へ 警察官が地方公務員法違反で石川県警が懲戒処分 21日夕方に説明へ 警察官が地方公務員法違反で石川県警が懲戒処分 21日夕方に説明へ 2025年11月21日 13時20分 ＭＲＯ北陸放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 石川県警は21日、警察官による地方公務員法違反があったとして、懲戒処分を行ったと発表しました。21日午後4時から報道陣に詳細を説明することにしています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 21日(金)は低気圧がオホーツク海に進み寒冷前線が北陸や東北などを通過 その後は西高東低の気圧配置に 急な強い雨やひょうに注意を 山地では雪の降る天気に 雨・雪と風シミュレーション 入院・救急機能の集約など 奥能登の医療体制 新基幹病院の構想を石川県がまとめる 仏壇仏具一堂に 県内最大の大仏壇博が金沢で開幕 関連情報（BiZ PAGE＋） 老人ホーム, 伊東市, グループウェア, 配線, ダイス, ホテル, 在宅医療, 静岡, 徳島, 介護タクシー