円広志「全国ネットはつらい」 関西長寿番組への愛語る「最後にしたいぐらいの気持ち」
関西テレビ（カンテレ）の大型イベント『カンテレ祭り！2025 よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス』が21〜24日、大阪市北区の扇町公園とカンテレ扇町スクエアで開かれる。初日には円広志や青木源太アナウンサー、羽野晶紀らが集結し、乾杯した。円が番組への愛を語った。
【写真】かんぱ〜い！青空の下フェスの開催を祝う円広志＆青木源太ら
昨年に大好評を博した『カンテレ祭り！2024よ〜いドン！フェス』が今年は、青木アナがメインMCを務める『旬感LIVE とれたてっ！』と初タッグ。初日の「みんなで乾杯イベント」には番組の顔でもある円、八光のほか、羽野晶紀、銀シャリ（鰻和弘、橋本直）、青木アナ、谷元星奈アナウンサーが登壇した。
晴天に恵まれ、温かい日に恵まれた当日、円が作詞作曲したオリジナルソング「みんなで乾杯！」で来場者と乾杯した。乾杯イベントの間に1杯と3分の2杯を飲んでいた円は「この後ずっと飲みっぱなし」とすでに良い気分な様子で宣言した。
放送エリアが拡大し、フジテレビで関東地区でも放送されるようになった『旬感LIVE とれたてっ！』とのタッグに「コメンテーターとして出演したいという野望は？」と聞かれた円。「全国ネットとなるとつらいなあ」とポロリ。「東京の人とか、俺のことをもう死んだと思ってるから」と自虐し笑いを誘った。
続けて「『よ〜いドン！』で、もう最後にしたいぐらいの気持ちでやってる。ほかの番組には目もくれなくてやろうということなんで、一筋」と2008年から続く番組への愛を語った。「ひょっとしたら『探偵！ナイトスクープ』とか出るかもしれませんけど」と付け加えると、会場も爆笑。
しかし「『よ〜いドン！』楽しいし、朝にしんどい時でも『よ〜いドン！』に出たら元気になって帰る。だから、ボケ防止にもいいし、体にもいいし、僕の健康の元」と愛にあふれたコメントをしていた。
イベントでは、番組で紹介された絶品グルメやスイーツが約50店舗も集結。会期中には、大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクの登場や、豪華賞品が当たる大抽選会、『よ〜いドン！』MCの円広志さんが番組への想いを込めて作詞・作曲した番組オリジナルソング「百人力」の大合唱を目指す生歌唱ステージなど、出演者と来場者が一体となる「超ふれあい」企画が行われる。
【写真】かんぱ〜い！青空の下フェスの開催を祝う円広志＆青木源太ら
昨年に大好評を博した『カンテレ祭り！2024よ〜いドン！フェス』が今年は、青木アナがメインMCを務める『旬感LIVE とれたてっ！』と初タッグ。初日の「みんなで乾杯イベント」には番組の顔でもある円、八光のほか、羽野晶紀、銀シャリ（鰻和弘、橋本直）、青木アナ、谷元星奈アナウンサーが登壇した。
放送エリアが拡大し、フジテレビで関東地区でも放送されるようになった『旬感LIVE とれたてっ！』とのタッグに「コメンテーターとして出演したいという野望は？」と聞かれた円。「全国ネットとなるとつらいなあ」とポロリ。「東京の人とか、俺のことをもう死んだと思ってるから」と自虐し笑いを誘った。
続けて「『よ〜いドン！』で、もう最後にしたいぐらいの気持ちでやってる。ほかの番組には目もくれなくてやろうということなんで、一筋」と2008年から続く番組への愛を語った。「ひょっとしたら『探偵！ナイトスクープ』とか出るかもしれませんけど」と付け加えると、会場も爆笑。
しかし「『よ〜いドン！』楽しいし、朝にしんどい時でも『よ〜いドン！』に出たら元気になって帰る。だから、ボケ防止にもいいし、体にもいいし、僕の健康の元」と愛にあふれたコメントをしていた。
イベントでは、番組で紹介された絶品グルメやスイーツが約50店舗も集結。会期中には、大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクの登場や、豪華賞品が当たる大抽選会、『よ〜いドン！』MCの円広志さんが番組への想いを込めて作詞・作曲した番組オリジナルソング「百人力」の大合唱を目指す生歌唱ステージなど、出演者と来場者が一体となる「超ふれあい」企画が行われる。