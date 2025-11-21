タレントの円広志が２１日、大阪市北区の扇町公園で開幕した「カンテレ祭り！２０２５ よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス」のオープニング乾杯イベントに出席した。

本イベントは、２１日〜２４日までカンテレ扇町スクエア、扇町公園を中心に行われ、「よ〜いドン！」（月〜金曜・前９時５０分）で紹介された絶品グルメやスイーツ約５０店舗が集結。フェス会場ではトークイベントも行われる。この日は谷元星奈アナウンサーの３０回目の誕生日で、会場に集まった人が乾杯でお祝い。うれし涙を浮かべた谷元アナは「私もモリモリ食べて頑張ります！」と宣言した。

すでに公園内を番組ロケで回っている銀シャリは「谷元軍師のもと、全制覇を目指しているので。この時間はどこを攻めるというのをやっています。谷元軍師の動きでいくと、明日の昼過ぎに扇町公園統一予定です」と、フェスを楽しんでいる様子を語った。ビール３杯目に突入している円は「酒量はビールを２、３杯。その後に焼酎にいって、最後にウイスキーのロックを寝るまでいきます」と酒豪ぶりを告白。月亭八光から「ほんまに変わらない。ずっと楽しく飲んでますね」と明かした。

円は「よ〜いドン！」が健康の源になっていると話し「月曜日から金曜日まで、ちょっとしんどい時もあるんですけど、しんどい時でも『よ〜いドン！』に出たら元気になって帰る。だからボケ防止にもいいし、体にもいい。もう本当に僕の健康のもとなので、これだけは頑張りたい」と笑顔。さらに「僕が辞めるようなことがあれば『あいつは終わったな』と思ってもらって結構です」と番組への情熱を語った。