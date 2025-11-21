日産「新型“5人乗り”本格四駆」世界初公開！ 強化ブルバー×「溶岩レッド」アクセントがカッコいい！ 極限の“走破性”実現した「ナバラ PRO-4X ウォーリア」豪州モデルがスゴい！

極限の走破性実現した「ナバラ PRO-4X ウォーリア」

日産のオーストラリア法人は2025年11月20日、新型ピックアップトラック「ナバラ」の世界初公開と同時に、「ナバラ PRO-4X ウォーリア コンセプト」を発表しました。

このコンセプトモデルは、日産オーストラリアの信頼できるエンジニアリングパートナーである「Premcar（プレムカー）」との協業を通じて、次世代の「ウォーリアプログラム」が実現する姿を探求するものです。

2019年に発足した「ウォーリア by プレムカー」プログラムでは、これまで1万2750台を超える車両をオーストラリア市場に供給し、同国の厳しい環境向けに再製造された車両として高い評価と実績を確立してきました。

今回のコンセプトは、その実績ある強化の哲学を、新しいプラットフォームの持つ高い基本性能と組み合わせることで、さらなる能力向上を目指す進化の方向性を示しています。

そして、ナバラ PRO-4X ウォーリア コンセプトは、「機能が形態を決定する」という原則に基づいて設計されました。

ベースとなるのは新型ナバラの最上位グレード「PRO-4X」。そのうえで機能強化が施されています。

具体的な強化点として、シグネチャーカラーである「溶岩レッド（ラバレッド）」のコイルスプリングとダンパーを備えたリフトアップサスペンションシステムを搭載。32.2インチのオールテレーンタイヤとワイド化されたトレッドにより、安定性と最低地上高を向上させています。

また、溶岩レッドのアクセントが組み込まれた強化型ブルバーデザインや、重要な駆動系コンポーネントを保護するマルチステージのアンダーボディ・バッシュプレートシステムを装備。

さらに、溶岩レッドのリアリカバリーポイントなど、視覚的なアクセントとなっている部分は、すべてがリカバリー性能といった機能的なアップグレードが施された箇所を示しています。

日産オセアニアのマネージングディレクターであるアンドリュー・ハンバーストーン氏は、ウォーリアプログラムを「日産オーストラリアにとって最も成功したイニシアチブのひとつ」と評価しており、プレムカーとの協業を通じて、新型ナバラのプラットフォームが持つ卓越した能力をさらに引き出すことへの強い期待を表明しました。

※ ※ ※

今回発表された5代目となる新型ナバラは、伝統を背景に最新のデザイン、高効率なパワートレイン、進化した運転支援システムを融合させています。

オセアニアの厳しい走行条件に最適化された専用サスペンションを採用し、快適な乗り心地と高い操縦安定性を両立。豪州仕様のボディサイズは、全長5320mm×全幅1930mm×全高1795mmで、乗車定員は5名です。

エクステリアは、力強さと洗練を融合させたデザイン。フロントフェイスは日産の象徴であるVモーションを採用し、グリル上部の三分割の開口部は初代D21型へのオマージュです。特徴的なC字型のヘッドランプはグリルとシームレスに繋がり、先進的な印象を与えます。

インテリアは快適性を重視し、7インチカラーTFTメーターと9インチの高機能インフォテインメントシステムを標準装備。ワイヤレスでApple CarPlayやAndroid Autoにも対応します。

パワートレインは新開発の2.4リッター直列4気筒ディーゼルターボエンジンで、最高出力150kW（204ps）、最大トルク470Nmを発揮。トランスミッションは6速ATを組み合わせます。

また、EPS（電動パワーステアリング）の採用により、低速での取り回しやすさと高速での安定したハンドリングを両立しています。

駆動方式には、走行状況に応じて2WDと4WDを自動で切り替える先進の4WDシステムを搭載。電子制御式ディファレンシャルロックと、砂利道や泥道など多様な路面状況に合わせてチューニングされたサスペンションが、安定したコントロールを可能にします。

さらに、「インテリジェント クルーズコントロール」「緊急車線維持支援システム」など、最新の先進運転支援システムも充実しており、安全性と疲労軽減に貢献します。

新型ナバラは、オーストラリア市場で2026年第1四半期末に発売される予定です。

一方、ウォーリアプログラムの具体的な展開時期については、2026年に改めて発表される見込みです。