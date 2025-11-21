タレントの円広志が２１日、大阪市北区の扇町公園で開幕した「カンテレ祭り！２０２５ よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス」のオープニング乾杯イベントに出席した。

本イベントは、２１日〜２４日までカンテレ扇町スクエア、扇町公園を中心に行われ、「よ〜いドン！」（月〜金曜・前９時５０分）で紹介された絶品グルメやスイーツ約５０店舗が集結。フェス会場ではトークイベントも行われる。円は「去年も盛り上がったけど、今年もまたすごいね。みんな水分とってくださいよ。僕もね、さっきから水分だいぶいただいてるんですよ」と紙コップのビールをおかわりする場面もあった。

お昼の情報番組「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）から、青木源太アナウンサーも乾杯に登場。青木アナは「去年も大変盛り上がっているので、社屋からうらやましいと思っていた」と明かした。今年は念願の参加に「普段なかなか視聴者の皆さんと触れ合う機会というのがないので、うれしいです」と喜んだ。

乾杯は１日に３回行われる予定で、円は「次は本物のベロベロの乾杯を」とニヤリ。青木は大人数での乾杯に「これだけの人数の皆さんと一緒に乾杯をする機会がなかなかないので、とても気持ちよかったです」と、晴天の下での乾杯に笑みを浮かべた。