【モデルプレス＝2025/11/21】アーティストの安斉かれんが11月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。

◆安斉かれん、ニューヘア公開


安西は「なんか色々落ち着かなくて茶髪にしちゃった」とつづり、鏡越しに写る姿を投稿。「今回の金髪幻くらい短かったな」と記し、新しいヘアスタイルを披露した。

◆安斉かれんの投稿に反響


この投稿に「似合ってる」「茶髪も好き」「待ってました」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

