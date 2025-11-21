安藤優子「サクッと」手作り夕飯公開「寒い季節にぴったり」「身体が温まりそう」と反響
【モデルプレス＝2025/11/21】キャスターの安藤優子が11月20日、自身のInstagramを更新。「サクッと」手作りした夕飯を公開した。
【写真】66歳ベテランキャスター「豪華な食卓」サクッと作った夕飯
安藤は「昨日はサクッとお鍋の夕飯」とつづり、春菊や豆腐、長ネギやきのこなど鍋の食材が並んだ食卓の写真を投稿。「いろいろバタバタ仕事していたので、ある材料を投入したごっちゃ鍋です」「鯛のアラのお出汁で鍋つゆを作りました」と紹介した。鍋の他に「蒸し牡蠣の柚子胡椒添え」や「鯛の風味揚げ」なども披露していた。
この投稿に、ファンからは「寒い季節にぴったり」「とても美味しそう」「品数多くてすごい」「豪華な食卓」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆安藤優子「サクッと」手作り夕飯披露
◆安藤優子の投稿に「寒い季節にぴったり」と反響
