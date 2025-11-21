Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÖÀú¤ê¤¹¤®¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£±öÊ¬ÀÝ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¾°ÌïÀï¤Î²ÄÇ½À¤òÌä¤¦¼ÁÌä¼Ô¤¿¤·¤Ê¤á¤ë
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´(Äë·ý)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿(Âç¶¶)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡¡ÖPrime Video Boxing 14¡×¤Î¸ø¼°²ñ¸«¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¡¢WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÂÐ·è¤¹¤ëÆ±µé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡¢7¾¡2KO¡Ë¤ÈÁ°WBA²¦¼Ô¤ÇÆ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡¢20¾¡5KO2ÇÔ¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤Ï»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢Âó¿¿¤Ë¾¡¤Ã¤¿¸å¤Ï·»¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ØÄ©¤à°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö»î¹çÁ°¤ËÀú¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥«¥Ã¥«¤·²á¤®¡£¤Á¤ã¤ó¤È±öÊ¬ÀÝ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ÁÌä¼Ô¤ò¤¿¤·¤Ê¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¸å¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¯¤¢¤ë¡£¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤º¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¶¯¤¤¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©º£¸À¤Ã¤Æ¤â²¿¤ÎÀâÆÀÎÏ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¡Ê¥³¥á¥ó¥È¡Ë¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°42ÀïÁ´¾¡¤Î¡È¿ÀÆ¸¡ÉÆá¿ÜÀî¤Ï¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ8ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¡£¾¡¤Æ¤ÐÌ¾Ìç¡¦Äë·ý¥¸¥à14¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤Ï¸µWBC²¦¼Ô¡¦»³Ãæ¿µ²ð°ÊÍè2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¶½¹Ô¤Î¤â¤è¤¦¤ÏPrime Video¤Ç24Æü¸á¸å5»þ¤«¤éÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£