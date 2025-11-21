「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦」（２４日、トヨタアリーナ東京）

大会の公式会見が２１日、都内で行われ、ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で戦う同級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝と、同級２位の井上拓真（２９）＝大橋＝が出席した。決戦のゴングまで残り３日。世界初挑戦の天心は「コンディションは（準備を）淀みなく全てやってきたので、（試合で）いつ何が起こってもいい状況にいる。ここまで追い込めた稽古ができたのもジムや応援してくれた方、何より対戦相手の拓真選手のおかげ。選手としても人としても成長した姿を見せられると思う。やるべきことはやってきたので、しっかり勝つだけ」と意気込みを語った。

また、席上では天心と拓真を挟んでベルトが飾られ、「あまりベルトは意識してなかったが、目の前でベルトを見ると自分の中でもワクワクというか、たぎるものが生まれてきている。やるべきことはやってきたので、自分を全て出すだけ」と発奮した。

一方、世界王座返り咲きも懸かる拓真は「（１８日の）公開練習から変わりなくコンディションはすごくいい。練習も何一つ抜くことなくやりきれた。過去イチ以上、いい状態」と手応えを示し、「（天心は）スピードと勘のいいところがあるので、しっかり十分に警戒しながら総合力で上回っていきたい。こういう大きな舞台を用意してもらって、モチベーションがすごく高い状態。勝ち取って、しっかり恩返しをしたい」と決意を込めた。