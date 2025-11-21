チーズワンダーPOP UP♡ふわとろザク食感を阪急うめだ本店で体験！

北海道発“発明的チーズケーキ”「CHEESE WONDER（チーズワンダー）」が、2025年12月3日（水）～12月9日（火）の7日間、阪急うめだ本店 地下1階『ツリーテラス』に期間限定出店。自社牧場の放牧牛乳と平飼い卵を使った濃厚なチーズスフレとムース、ザクザククッキーの二層構造は、冷凍・半解凍・全解凍で食感が変化。冬のティータイムやギフトにぴったりです♡

ふわとろ×ザクの絶妙チーズケーキ

代表商品「チーズワンダー」は、プレスドアーモンドクッキーのザクザク食感と、たっぷり空気を含ませた生チーズスフレ＆ムースの二層構造が魅力。

4個入2,268円（税込）で販売。作りたてを急速冷凍しており、冷凍・半解凍・全解凍で異なる食感が楽しめるのも人気の秘密です。ギフトにも、自分へのご褒美にもおすすめです。

季節限定アップルゴールドも登場♡

期間限定「CHEESE WONDER APPLE GOLD」は、煮たりんごとパイをチーズケーキに融合させた秋冬限定商品。

4個入2,808円（税込）で、バター香るパイ生地と甘酸っぱいりんご、濃厚チーズが絶妙にマッチ。

解凍後はザクザククッキーととろけるムースの食感が楽しめ、冬のティータイムに華やかさを添えます。

POP UP限定クッキー＆平飼いたまご

「ワンダーサンド」は5個入1,728円（税込）から、北海道産チーズ入りの生食感チーズクリームをザクザククッキーでサンド。POP UP限定パッケージで手土産にもぴったり。

さらに、札幌・盤渓農場の平飼いたまご6個入486円（税込）も本州初登場。鶏たちは広々空間でストレスなく飼育され、自然な甘みとコクのある卵をお届けします。

阪急うめだ本店で味わう特別なチーズワンダー♡



北海道自社牧場の放牧牛乳と平飼い卵を使った「チーズワンダー」は、ふわとろスフレとムース、ザクザククッキーの二層構造が魅力。

期間限定のアップルゴールドやワンダーサンド、平飼いたまごも揃い、4個入2,268円～。

阪急うめだ本店 地下1階『ツリーテラス』で、12月3日（水）～9日（火）までの特別な味わいをぜひ体験してみてください♡