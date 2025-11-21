ピアニストの三浦謙司が、2ndアルバム『Heimat / 故郷』を2026年1月21日に日本で先行リリース。1月23日に配信リリースおよび輸入盤が発売される。

タイトルの“Heimat”（ハイマート）とはドイツ語で“故郷”のこと。日本に生まれ、その後、アラブ首長国連邦、イギリス、そしてドイツと4カ国に住んだ経験のある三浦が、“故郷”という概念について、音楽を通じて掘り下げている。

三浦が問いかける“Heimat”とは、単に地理的な事柄ではなく、人生の歩みの中で様々な出会いを経て自分で選び取る心の居場所である。ドイツに住み、そして父親となったことがドイツという国への意識を変え、ドイツ音楽への愛情を再発見したのだと三浦は語っている。

本作には、三浦が“Heimat”と向き合ってきた過程を表現すべく選ばれた、アイコニックなドイツ生まれの作曲家の作品を収録する。メインとなるプログラムは、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ第23番 ヘ短調「熱情」、シューマン「子供の情景」、そしてブラームスの「7つの幻想曲」。録音は、ベルリンの伝統と歴史のあるスタジオ テルデックス・スタジオで行われた。

三浦は、ドイツ音楽には「心の奥底を震わせるような親密な感情が力強く宿っている」と語る。ベートーヴェンの「熱情」には力強い探求と激しい感情が込められており、シューマンの「子供の情景」では愛する子供を見守る親の眼差しで世界を見つめ直し、作品に繊細な優しさと温もりが加わった。そしてブラームスの「7つの幻想曲」の深い内省へと続き、音楽を通して聴き手を“Heimatとは”を問いかける旅へと導いていく。

さらに、本作にはメインの3作品に加え、本日より配信開始となったブラームスの「子守歌」も収録。SACDハイブリッド盤でのリリースとなる日本盤には、ブラームス「ワルツ 変イ長調」そしてシューマンの「ロマンス 作品28-2」も追加で収められている。この2曲は輸入盤には収録されていないため、CDで視聴できるのは日本盤のみ。ブックレットには、三浦本人によるセルフライナーノーツを掲載予定だ。

なお三浦は、2026年2月末から3月にかけて、浜離宮朝日ホールで開催されるアルバムリリース記念リサイタルをはじめ、本人の地元でもある神戸市や、茨城県水戸市ほかで来日公演を開催。今後も日程が追加される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）