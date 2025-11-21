『キミとアイドルプリキュア♪』×「ビアードパパ」がコラボ！

写真拡大

　「ビアードパパ」は、12月1日（月）から、テレビアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』とコラボレーションした「プリキュアシュー」を、全国の店舗で発売する。

【写真】クリームたっぷり！　「プリキュアシュー」の断面

■キラキラコースター付き

　今回数量限定で登場する「プリキュアシュー」は、いちごチョコをコーティングした生地に、ミルキーな優しい甘さの“いちごミルククリーム”を詰め込んだシュークリーム。

　ハート型のマシュマロとカラフルなハートシュガーチップをトッピングした、「ビアードパパ」史上最上級にかわいいシュークリームを、キュアアイドル、キュアウインク、キュアキュンキュン、キュアズキューン、キュアキッスがあしらわれた特別なパッケージで提供する。

　また、本商品を1個購入ごとに、キラキラ仕様の紙製コースターが全5種類の中からランダムで1枚プレゼントされる。