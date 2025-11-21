『キミとアイドルプリキュア♪』×「ビアードパパ」がコラボ！ 最上級にかわいいシュークリームが誕生
「ビアードパパ」は、12月1日（月）から、テレビアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』とコラボレーションした「プリキュアシュー」を、全国の店舗で発売する。
【写真】クリームたっぷり！ 「プリキュアシュー」の断面
■キラキラコースター付き
今回数量限定で登場する「プリキュアシュー」は、いちごチョコをコーティングした生地に、ミルキーな優しい甘さの“いちごミルククリーム”を詰め込んだシュークリーム。
ハート型のマシュマロとカラフルなハートシュガーチップをトッピングした、「ビアードパパ」史上最上級にかわいいシュークリームを、キュアアイドル、キュアウインク、キュアキュンキュン、キュアズキューン、キュアキッスがあしらわれた特別なパッケージで提供する。
また、本商品を1個購入ごとに、キラキラ仕様の紙製コースターが全5種類の中からランダムで1枚プレゼントされる。
