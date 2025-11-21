ÀèÁÄ¤Ï69Ï¢¾¡¤ÎÅÁÀâ²£¹Ë¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ö¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤«¡ª¡×°¤±ê¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÏÃÂê
¡ÖÁÐÍÕ»³¤Î·ì¶Ú¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë²£Å¾¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÂçÁêËÐËëÆâ¤Î°¤±êÀ¯¸×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°¤±ê¥Á¥¢¤ÎIKUMI¤Ç¤¹ »ä¤Î¤´ÀèÁÄÍÍ¤ËÂè35Âå²£¹ËÁÐÍÕ»³Äê¼¡¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏIKUMI¡£½êÂ°¤¹¤ëRadiant Fukuoka Cheerleader¤Î¸ø¼°X¤Ç¡Ö¤â¤Á¤í¤ó±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤Ï°¤±ê´Ø ¤ª¼Ì¿¿¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤ ±þ±ç¤Ë¥Á¥«¥é¤¬¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Ç°¤±ê¤ÈÊÂ¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¸æÊý¤¬¤´ÀèÁÄÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¤²È·Ï¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤«¡ª¤¹¤ó¤²¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ö¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¡ÖÁÐÍÕ»³¤Î·ì¶Ú¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë²£Å¾¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Âè35Âå²£¹Ë¤ÎÁÐÍÕ»³¤ÏÂçÊ¬¸©±§º´»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢1936Ç¯1·î¾ì½ê¤Î7ÆüÌÜ¤«¤éÌó3Ç¯¤«¤±¤Æ69Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£¤¤¤Þ¤À¤ËÇË¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÉÔÌÇ¤ÎµÏ¿¤Ç¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÂç²£¹Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£