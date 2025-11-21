『よ〜いドン！』＆『とれたてっ！』円広志＆青木源太アナらが集結・乾杯 来年は「全番組とやったらいい！」
関西テレビ（カンテレ）の大型イベント『カンテレ祭り！2025 よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス』が21〜24日、大阪市北区の扇町公園とカンテレ扇町スクエアで開かれた。初日には円広志や青木源太アナウンサー、羽野晶紀らが集結し、乾杯した。
【写真】めっちゃ楽しそう…！笑顔でポーズを決める銀シャリ
昨年に大好評を博した『カンテレ祭り！2024よ〜いドン！フェス』が今年は、青木アナがメインMCを務める『旬感LIVE とれたてっ！』と初タッグ。初日の「みんなで乾杯イベント」には番組の顔でもある円、八光のほか、羽野晶紀、銀シャリ（鰻和弘、橋本直）、青木アナ、谷元星奈アナウンサーが登壇した。
晴天に恵まれ、温かい日に恵まれた当日、円が作詞作曲したオリジナルソング「みんなで乾杯！」で来場者と乾杯した。乾杯イベントの間に1杯と3分の2杯を飲んでいた円は「この後ずっと飲みっぱなし」とすでに良い気分な様子で宣言した。
青木アナは「去年も大変盛り上がってるのをカンテレの社屋からうらやましいなと思いながら見てました。今回、一緒にやらせていただけるということで本当にうれしく思います」「これだけの皆さんと乾杯する機会はなかなかないので、気持ちよかったです」と喜んだ。
昨年からパワーアップしたフェス。来年に向けた野望を聞かれた円が「もっとステージ数を増やして我々が順番に回っていくのはどうでしょう！」と答えると、来場者から拍手で迎えられた。
また今年、放送エリアも拡大した『旬感LIVE とれたてっ！』がフェスにも侵出してくるのではという記者の邪推に「そんな陰謀があるんですか！」としつつ「全番組とやったらいい！カンテレ祭りとして、毎週土日に番組毎にやったらいい！」と提案し、ほかの登壇者も賛同していた。
イベントでは、番組で紹介された絶品グルメやスイーツが約50店舗も集結。会期中には、大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクの登場や、豪華賞品が当たる大抽選会、『よ〜いドン！』MCの円広志さんが番組への想いを込めて作詞・作曲した番組オリジナルソング「百人力」の大合唱を目指す生歌唱ステージなど、出演者と来場者が一体となる「超ふれあい」企画が行われる。
