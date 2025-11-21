エバース、人生初“1日店長” 渋谷のミズノ登場でファン歓喜
お笑いコンビ・エバースが21日、ミズノショップ渋谷パルコの“1日店長”に就任し、店長としての業務に臨んだ。
【写真】笑顔で…ミズノ“1日店長”イベントに臨んだエバース
ミズノは「おかげさまで売上が好調な中、若い女性にもっと弊社を知っていただきたいと思い、エバースのお2人にお願いしました」と起用理由を説明。2人が“1日店長”に就任すること自体、これが初となった。出迎えから始まり、1日店長限定の名刺や特別ステッカーを渡したり、購入商品のお渡しなどを行っていった。
最前列の中には、朝5時から並んでいた人もいるなど、人気の高さがうかがい知れる中、2人が会場に姿を現すと、待ち構えていたファンから黄色い声援が。実際に名刺を手渡す際には「やばい！」と喜びの声も寄せられた。
2人も、そんなファンの熱を前に「平日にすごいっすね。ありがたいです」と声を弾ませていた。
