MATSURI、『レコ大』新人賞受賞に喜びの声 受賞の知らせは「きのう聞いた」「まだ実感がないんですけど…」
秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ・MATSURIが、21日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』に出演。同日発表になった『第67回輝く！日本レコード大賞』で、SHOW-WA＆MATSURIが新人賞を受賞したことについて、喜びの声をあげた。
【写真】衣装も素敵！圧巻のパフォーマンスをみせたMATURI
番組終盤、生歌唱のコーナーで「きょうは皆さんにご報告があります。なんと『第67回輝く！日本レコード大賞』でSHOW-WA＆MATSURIが新人賞を受賞しました！」と報告。集まった観客、スタジオから大きな拍手が送られた。控え目に喜んでいたメンバーに、MCのハライチ・岩井勇気が「もっと喜んだ方がいいよ」とアドバイス。
続けて、「こうした賞をいただけるのも日ごろから応援してくださる『ぽかぽか』の皆さま、視聴者の皆さま、ファンの皆様のおかげです。ありがとうございます」と話すと、岩井は「何を落ち着いてるの？」とツッコんだ。
受賞の知らせは「きのう聞いた」といい、「ちょっとまだ実感がないんですけども、慢心せずにですね、これからもSHOW-WAとMATSURI、12人で力を合わせて頑張っていきますのでどうぞ、応援よろしくお願いします」とあいさつ。
続く「アガベの花」を生歌唱では、「結成から山あり谷あり、早3年。こうして新人賞という大きな喜びをいただけたのは、支えてくださる皆様のおかげです。きょうは一段と感謝を込めて歌わせていただきます。聴いてください『アガベの花』」と前口上で感謝を伝え、気合の入ったパフォーマンスを見せた。
■『第67回輝く！日本レコード大賞』新人賞受賞者（※50音順）
CUTIE STREET
SHOW-WA & MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
