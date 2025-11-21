「憧れてこの世界に」前田敦子、“憧れの先輩俳優”と2ショット「やったね14歳の私!!」 ファンも感激「あつい」「感動すぎるー!!!」
俳優の前田敦子（34）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。“憧れの存在”と明かした俳優・柴咲コウとの2ショットを披露した。
【写真】「感動すぎるー!!!」 前田敦子が「憧れてこの世界に」入った先輩俳優と2ショット
前田は投稿で、「私は柴咲コウさんに憧れてこの世界に入りました」と芸能界入りのきっかけが柴咲だったことを告白。この日、「コウさんにやっとちゃんとお会いできて幸せすぎたのです!!」と念願かなった喜びを爆発させ、2ショットとともに、「やったね14歳の私!!」と噛みしめるように感動をつづった。
長年の夢がかなった報告に対し、コメント欄には「感動すぎるー!!!」「おめでとう」「よかったねーー！」「あつい2ショット」「あっちゃん嬉しそうで私も幸せ」など、ファンから共演を喜ぶ声が多数寄せられている。
