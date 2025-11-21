Ãæ»³½¨À¬¡¢¸µÊõÄÍ¤ÎºÊ¡¦Çò¾ë¤¢¤ä¤«¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ö¡È²¶¡¢¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ»³½¨À¬¡Ê58¡Ë¤¬¡¢11·î20ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÀ±ÁÈÌ¼Ìò¤À¤Ã¤¿ºÊ¡¦Çò¾ë¤¢¤ä¤«¤µ¤ó¤È¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹õÌøÅ°»Ò¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÀä»¿ Ãæ»³½¨À¬¡õÇò¾ë¤¢¤ä¤«¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤Î»Ñ
¡¡25ºÐ¤Îº¢¡¢ÃÎ¿Í¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÊõÄÍ¤Î¸ø±é¤ò´Ñ·à¤·¤¿Ãæ»³¡£Çò¾ë¤µ¤ó¤¬¥È¥Ã¥×¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ìÈÖÁ°¤ÎÀÊ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ó¤É¤ó°Ø»Ò¤«¤é¤º¤êÍî¤Á¤Æ¡¢±£¤ì¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Æ±¤¸·ÝÇ½¤Ç¤âÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤À¡×¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢1998Ç¯¤Î·ëº§¼°¤Î¼Ì¿¿¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¼Ì¤ëÇò¾ë¤µ¤ó¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤Í¤§¡£¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤Î¡£²Ä°¦¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤¹¤´¤¯¡×¤È·«¤êÊÖ¤·Àä»¿¤¹¤ë¡£
¡¡Ãæ»³¤¬¼¡¤ËÇò¾ë¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Ç¸«¤Æ¤«¤é3Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¡ÖÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¡Ø¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø²¶¡¢¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¥Ó¥Ó¥Ó¥Ã¡Ê¤ÈÍè¤¿¡Ë¡É¤È¤«¡È±¿Ì¿¤Î»å¡É¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Á´¤¯ËÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤À¤³¦¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢Æ´¤ì¤Î¿Í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Î¿´¶¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î³Î¿®¤ÏÃæ»³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Çò¾ë¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Öº£¤Ï¡Ø²¿¤Ç¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÇò¾ë¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤ê¡¢¹õÌø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤è¤ê¡Ë