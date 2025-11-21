【ダンガンロンパ15周年フェス-超高校級の大感謝祭】 日時：11月29日10時～19時 場所：ベルサール東京日本橋 地下二階イベントホール （〒103-6005 東京都中央区日本橋2丁目7-1） 入場：無料 （※事前抽選の完全招待制、すでに申し込みは終了しております）

マウスコンピューターは、11月29日開催のイベント「ダンガンロンパ15周年フェス-超高校級の大感謝祭」へのブース出展および機材協賛を発表した。

本イベントはアドベンチャーゲーム「ダンガンロンパ」シリーズ15周年を記念したイベント。会場では最新作「スーパーダンガンロンパ２×２」の試遊体験やステージ企画、展示、フォトスポット、物販などのコンテンツが出展される。

マウスコンピューターのブースでは、G TUNE FZ-I7G70とNEXTGEAR JG-A7A7X（ホワイト）にて「スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園」を試遊することができる。

G-MASTER GB2770HSU-B6

G TUNE FZ-I7G70

