三代目J SOUL BROTHERSの岩田剛典（36）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。高校時代に打ち込んだ部活動について語った。

中学受験を経て慶応義塾普通学部に入学した岩田。高校時代の部活動について、ラクロスでU19日本代表候補に選ばれたことが明かされると、岩田は「自分は男子ラクロス部だったんですけど、アンダー19の選考会というか、強化合宿みたいなところに行かせてもらってました」と説明。始めた時期については「高校1年からですかね、なので15とか」と振り返った。

そして「うちの高校が凄く早くて、今は分からないですけど、（一般的には）大学から始めるスポーツ。高校の所属の時から大学リーグに参戦してた」と回想。「だから結構大きい大学生に吹っ飛ばされたり。接触が激しいスポーツなんで、アメフトとかアイスホッケーに似てる。ショルダーとかヘルメットも付ける」と解説した。

これを受けて、「アンジャッシュ」児嶋一哉は「なんでラクロスなんですか？」と質問。岩田が「中学の時は、空手部とバスケを兼部してた」と切り出すと、一同は「カッコイイ〜」と感心。岩田は「高校に入った時に、レギュラーを取れなかった」といい、「せっかく部活に入るんだったら、レギュラーでしっかり入りたいなっていうのがあって、誰もまだ手を付けてないラクロスだったらイケるかもっていう、スケベ根性で始めた」と笑いを誘っていた。