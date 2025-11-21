２１日に行われた長嶋茂雄さんのお別れの会には経済界のトップらも多く参列し、故人をしのんだ。

巨人軍の応援組織「燦燦（さんさん）会」会長の御手洗冨士夫キヤノン会長兼社長ＣＥＯ（最高経営責任者）は、「東京ドームの雰囲気が大スターのお別れ会に本当にふさわしいものだった。亡くなったことは残念だが、人の心の中に彼は生きていると感じた」と別れを惜しんだ。

２０１０年に燦燦会の会長に就任してから交流が始まったと振り返り、「同世代の英雄で学生時代から憧れていた。直接話すようになった時はとてもうれしかった。本当に朗らかで、温かで、心配りの人だった」と懐かしんだ。

セコムの吉田保幸社長は「『セコムといえば長嶋さん』、『長嶋さんといえばセコム』と言ってもらえるようになった。ホームセキュリティーの支えになってくださり、感謝しかない」と述べた。長嶋さんは１９９０年から３５年間にわたってセコムのブランドアンバサダーを務めた。

背番号「３」をつけた長嶋さんは、１９５８年（昭和３３年）年にプロデビューを果たした。同年３月生まれの吉田社長は「色んな縁を感じる。直接お話することはできなかったが、ずっとそばにいてくれるような輝いている方だった」と語った。

三井不動産の菰田正信会長は「成し遂げられた功績の大きさや多くの国民に愛された方だったということを改めて感じた」と追悼した。

長嶋さんが読売巨人軍の監督に就任した頃、長嶋さんの自宅近くを通りかかると、思いつめたような顔をして玄関から出てくる姿を偶然見かけたという。視線を感じるとすぐに笑顔を見せた長嶋さんを思い出し、「つらそうな姿を人には全く見せまいとする素晴らしい方だった」と振り返った。

ロッテホールディングスの玉塚元一社長は「長嶋さんのプレーで救われた人がたくさんいる。野球で国民に元気と勇気を与えてくれた。今球団を運営している立場からすると、あの時代に野球があそこまで盛り上がらなかったら今のプロ野球はなかった。本当に感謝している」としのんだ。