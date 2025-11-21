¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ö³Ü´ØÀá¾É¤Ë¡©¡×¤°¤é¤¤¤Î¶Ã¤¡¡27Ç¯½Õ¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¡10ÆüÁ°¤ËÃÎ¤ê¡Ä
NHK¤Ï21Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢2027Ç¯ÅÙÁ°´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Ö½ä¡Ê¤Þ¤ï¡Ë¤ë¥¹¥ï¥ó¡×¤È¤·¡¢¼ç±é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê¤â¤ê¤¿¡¦¤ß¤µ¤È¡¢29¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µÓËÜ¤Ï¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ê49¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
º£ºî¤ÏÂè116ºî¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£Ä¹Ìî¸©¤Î¿ÛË¬¸Ð¼þÊÕ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿²Í¶õ¤Î³¹¡¦º´ÏÂ»Ô¤¬ÉñÂæ¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö½ä¤ë¡×¤Ï¡Ö¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥¹¥ï¥ó¡×¤Ï¿ÛË¬¸Ð¤Ë¤¢¤ëÂç¤¤ÊÇòÄ»¤Î·Á¤ò¤·¤¿Í·Í÷Á¥¤«¤é¼è¤Ã¤¿¡£·º»ö¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤âÈÈ¿Í¤òÂáÊá¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È·Ù»¡´±¤ò»Ö¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡£»ö·ï¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤È¤µ¤ì¤ëÀ¸³è°ÂÁ´²Ý¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¡È²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¤ò¼é¤ë¡É¤È¤¤¤¦Æ»¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¿¹ÅÄ¤Ï¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡ÖÄ«¥É¥é¤È¤¤¤¦¡¢Âç¤¤ÊÎò»Ë¤Î¥Ð¥È¥ó¤Î1¤Ä¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡¢¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡ÖÄ«¥É¥é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ã¤ÆÁ°¸þ¤¤Ç¡¢À¸¤¤ë´õË¾¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤¿¤ê¡¢ÌÀÆü´èÄ¥¤ë¤¾¤Ã¤Æµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Æü¾ï¤Ë¤¹¤´¤¯ÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÄ«¥É¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«µ¯¤¤Æ¡¢»õËá¤¤ò¤·¤Æ¡¢Ä«¥É¥é¤ò¸«¤Æ¡¢Éþ¤òÃå¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎÃæ¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
È´¤Æ¤¤Ï10Æü¤Û¤ÉÁ°¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡£¼èºà¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó·èÄê¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀÄÅ·¤Î¤Ø¤¤ì¤¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£³«¤¤¤¿¸ý¤¬¤Õ¤µ¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢³Ü¡Ê¤¬¤¯¡Ë´ØÀá¾É¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
10Âå¤«¤é²¿ÅÙ¤âÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢½ñÎà¿³ºº¤ÇÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤´±ï¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È¾¡¼ê¤Ë¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£º£ºî¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤¼»ä¤Ê¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÆÃÊÌ¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ºÍÇ½¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤¯¡Ä¡×¤ÈºÇ½é¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡È¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤½¤¦¤Ê20Âå¸åÈ¾¤Î½÷À¡É¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤òÃÎ¤ë¤È¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÆü¾ï¤òËèÆü¤½¤ì¤È¤Ê¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤ªÍ§Ã£¤È¤´ÈÓ¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¶¦´¶À¤Î¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤À¤Ê¤È¡£¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é»ä¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ÇÄ«¥É¥é½Ð±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÀ¶¸¶²ÌÌí¤Á¤ã¤ó¡¢°ËÆ£º»è½¤Á¤ã¤ó¡¢¼ç±é¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ëÆ±À¤Âå¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âº·É¤È¡¢ÉÝ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢NHK¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤â²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤È°ú¤Äù¤á¤¿¡£
»£±Æ¤Ï26Ç¯½©¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÍ½Äê¡£¸½Âå¤ÎÄ¹Ìî¸©¤¬ÉñÂæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖÊý¸À¤¬¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
Ä«¥É¥é¤Ï¸½ºß¡¢¥Ò¥í¥¤¥óüâÀÐ¤¢¤«¤ê¤Ç¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯26Ç¯ÅÙÁ°´ü¤Ï¸«¾å°¦¡¢¾åºä¼ùÎ¤¤¬¥À¥Ö¥ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯ÅÙ¸å´ü¤Ï¥Ò¥í¥¤¥óÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¡×¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£