シンガーソングライターのさらさが、自身最大規模となった＜Thinking of You Tour 2025＞の最終公演を11月20日(木)に大阪・梅田 CLUB QUATTROにて開催した。

◆ライブ写真

本ツアーは11月13日(木)の名古屋ell.FITS ALL公演を皮切りに、19日(水)に東京・Spotify O-EAST公演、20日(木)に大阪・梅田 CLUB QUATTRO公演という日程の東名阪ツアー。約1年ぶりとなるツアーを大成功におさめた形だ。

最終日、大阪公演では最新曲「Thinking of You」からスタートし、「ネイルの島」「Amber」「太陽が昇るまで」などライブでは定番となっている楽曲を含め、全20曲を披露。

アンコールでは毎回恒例となっている、ライブに参加したファンによるリクエストによる楽曲の披露も。迫力あるパフォーマンスと、さらさの人柄がよく伝わるMCで会場は多幸感と一体感につつまれ、ライブが幕を閉じた。

本編中のMCでは、今冬に新曲のリリースも予定していることがファンに伝えられた。新曲に関しての詳細は後日発表となる。

撮影◎岸田哲平 / Teppei Kishida

◾️配信シングル「Thinking of You」

2025年10月22日（水）リリース 配信：https://lnk.to/salasa_ThinkingofYou

