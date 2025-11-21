さらさ、東名阪ツアー＜Thinking of You Tour 2025＞多幸感と一体感のうちに終幕
シンガーソングライターのさらさが、自身最大規模となった＜Thinking of You Tour 2025＞の最終公演を11月20日(木)に大阪・梅田 CLUB QUATTROにて開催した。
本ツアーは11月13日(木)の名古屋ell.FITS ALL公演を皮切りに、19日(水)に東京・Spotify O-EAST公演、20日(木)に大阪・梅田 CLUB QUATTRO公演という日程の東名阪ツアー。約1年ぶりとなるツアーを大成功におさめた形だ。
最終日、大阪公演では最新曲「Thinking of You」からスタートし、「ネイルの島」「Amber」「太陽が昇るまで」などライブでは定番となっている楽曲を含め、全20曲を披露。
アンコールでは毎回恒例となっている、ライブに参加したファンによるリクエストによる楽曲の披露も。迫力あるパフォーマンスと、さらさの人柄がよく伝わるMCで会場は多幸感と一体感につつまれ、ライブが幕を閉じた。
本編中のMCでは、今冬に新曲のリリースも予定していることがファンに伝えられた。新曲に関しての詳細は後日発表となる。
撮影◎岸田哲平 / Teppei Kishida
◾️配信シングル「Thinking of You」
2025年10月22日（水）リリース
配信：https://lnk.to/salasa_ThinkingofYou
