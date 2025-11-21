【第2話】 11月21日公開

ヒーローズは11月21日、マンガ「エルフ妻と始める悠久の旅～伝説の勇者、愛するエルフと共に 100 年前に救った世界を旅する～」第2話「愛する妻のうなじ」をコミプレにて公開した。

本作は原作・羽田遼亮氏、マンガ・hu-ko氏による作品。魔王を討った後、冷凍保存されていた“最強勇者”レナスと、勇者パーティーの一人である妻のエルフ・フィーナが100年後の世界で新婚旅行をし、行く先々で巻き起きる事件を解決していく。

第2話では、新婚旅行最初の地として、2人が初めて出会ったベナンへと向かう。その道中、橋が壊れて渡れない人々と遭遇。レナスは“ある策”を思いつくのだが……。なお、現在コミプレでは、第1話も無料で公開されている。

□第2話「愛する妻のうなじ」のページ

□第1話「愛する妻のフィーナ」のページ

“最強勇者”レナスは魔王を討つも、猛毒を食らい死の淵に──。薬ができるまでの100年間、冷凍保存された彼を待ち続けたのは、勇者パーティーの一人である妻のエルフ・フィーナだった！

再会を果たした二人は、自分たちが【伝説】となった世界で新婚旅行へ!!誰にも邪魔されずイチャイチャするため、身分を隠すが、行く先々で事件勃発！困っている人を助けるため、元最強勇者の二人は、ラブラブしながら、世直しを開始する!!……

規格外の力で。

(C)羽田遼亮 hu-ko / ヒーローズ