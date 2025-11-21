フロリダ郊外でティーンエイジャーが金策に奔走！ 幻想的な青春アニメーション映画『Boys Go to Jupiter』公開決定
アニメーション映画『Boys Go to Jupiter（原題）』が、2026年初夏に全国順次公開されることが決定した。
本作は、年の瀬の気配が漂うフロリダを舞台に、学校を中退し、友達とおしゃべりするかフードデリバリーのバイトをするだけの毎日を送るティーンエイジャー・ビリーが、人生を変えようと5000ドルを稼ぐために奔走する物語。奇妙な生き物との遭遇や、有名企業をめぐる怪しげな噂に巻き込まれ、予測不能な展開の中で、ビリーは愛、友情、お金など、人生の難しい選択を迫られていく。
監督を務めるのは、これが長編デビューとなるジュリアン・グランダー。カルト的ヒットを記録したビデオゲーム『ART SQOOL』や、「The New York Times」「New Yorker」などに掲載された3Dイラストで知られるクリエイターだ。
4年もの制作期間を経て生まれた本作では、独特の雰囲気を持つフロリダの地が、廃墟となったプールや工事現場ですら魔法をかけられたようなワンダーランドへと変貌する。海外メディアも「奇想天外かつ、陽気で爽やかで個性的なこのアニメーションは、素晴らしくハチャメチャな体験を与えてくれる（Mashable）」「記憶に残る傑作（The New York Times）」と絶賛。ユーモアたっぷりに描く幻想的な青春アニメーションの続報に期待が高まる。
